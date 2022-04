Menina sendo atendida por agentes do Corpo de Bombeiros após ser salva - Reprodução

Publicado 24/04/2022 09:42 | Atualizado 24/04/2022 10:07

Rio - Um policial militar, identificado como L. Macedo, salvou uma criança de afogamento, neste sábado (23), na orla da Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O cabo, lotado na UPP da Comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, estava trabalhando no apoio ao reforço policial na orla carioca durante o feriado de São Jorge quando observou a criança se afogando, retirou seu equipamento e pulou no mar.

O policial conseguiu retirar a menina da água e recebeu o auxílio do Corpo de Bombeiros durante os primeiros socorros. De acordo com a corporação, a criança passa bem.