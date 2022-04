Os postos médicos ficaram na concentração, setores 2, 7, 8, 10, 11 e dispersão da Sapucaí - Divulgação

Os postos médicos ficaram na concentração, setores 2, 7, 8, 10, 11 e dispersão da SapucaíDivulgação

Publicado 24/04/2022 08:32 | Atualizado 24/04/2022 12:44

A estrutura de atendimento médico continuará montada para o desfile das escolas de samba mirins, que acontecem hoje, e para o das campeãs, no próximo sábado (30). No dia da apuração, na terça-feira (26), na Praça da Apoteose, um posto vai funcionar das 14h às 20h, com equipe formada por três médicos, dois enfermeiros e três técnicos de enfermagem. Haverá ainda duas ambulâncias com suporte avançado para a transferência de pacientes que apresentem casos mais graves.

Operação municipal

Em quatro dias de fiscalização e patrulhamento no entorno do Sambódromo e na Intendente Magalhães, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal realizaram quatro prisões e duas conduções para

delegacia, após flagrantes de furto, roubo e desacato, sendo uma delas neste sábado. Desde o início dos desfiles, foram contabilizadas 1.547 multas de trânsito. Somente ontem, foram aplicadas 294, depois de flagrantes de infrações de trânsito e 31 veículos foram rebocados.

As pastas também realizaram 311 atendimentos a turistas no sábado. Nos quatro dias, as ações de apoio deste tipo chegaram a 423. Equipes da Subsecretaria de Operações (Subop) e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) removeram 86 ambulantes sem autorização para atuar entorno do Sambódromo. Ao todo, 489 itens irregulares foram apreendidos, como bebidas, garrafas de vidro, carrinhos e caixas de isopor. Ao longo dos desfiles, foram 440 ambulantes fiscalizados e mais de 853 itens apreendidos.

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) também atuou na fiscalização das normas sanitárias na Sapucaí, no Terreirão do Samba e no comércio ambulante do entorno. Na segunda noite do Grupo Especial, houve 84 inspeções com oito autos de infração emitidos. Na soma de todos os dias de desfiles até agora, ocorreram 312 vistorias e 33 multas aplicadas.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 45,6 tonelas de resíduos do Sambódromo no sábado. Durante o dia, de 7h às 20h, os garis retiraram 11,7 toneladas de lixo. Após a passagem das escolas foram removidas 33,8 toneladas. Os desfiles dos quatro dias somaram 170,9 toneladas apenas no interior da passarela do samba.

O trabalho dos garis na Intendente Magalhães, nas áreas interna e externa, resultou em 48,2 toneladas

de resíduos. Nos dois palcos de desfiles foram removidas 219 toneladas de resíduos. No quarto dia de Carnaval, as equipes da Assistência Social atenderam 675 pessoas em situação de rua nas áreas onde havia atrações, além de as zonas Norte e Sul, acolhendo 53 delas, sendo um idoso.