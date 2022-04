A droga estava oculta no forro da bagagem despachada pelo casal - Divulgação/Polícia Federal

A droga estava oculta no forro da bagagem despachada pelo casalDivulgação/Polícia Federal

Publicado 24/04/2022 09:33

Rio- A Polícia Federal prendeu em flagrante um casal que transportava aproximadamente 5,2kg de cocaína no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (23).



O homem, de 29 anos, e a jovem, de 21, são naturais do Rio de Janeiro e pretendiam embarcar em voo com destino à cidade portuguesa de Funchal, na Ilha da Madeira, de onde partiriam com a droga até o destino final em Barcelona, na Espanha.