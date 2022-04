Uma grande quantidade de maconha e cocaína foram apreendidas na ação - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 24/04/2022 12:09

Rio- Policiais militares foram atacados ao tentarem realizar a prisão de um suspeito na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo (24). De acordo com a PM, pessoas tentaram impedir a prisão de um suposto traficante de drogas, na Travessa Amaro Rangel.



Ainda segundo a PM, os policiais foram atacados por garrafas, pedras e copos de vidro. Dois policiais ficaram feridos. O criminoso foi preso em flagrante com uma grande quantidade de material entorpecente: 326 trouxas de maconha e 26 papelotes de cocaína foram apreendidos.



Os agentes feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar, onde foram atendidos e medicados. O caso foi encaminhado à 19ªDP.

A comunidade do Jacarezinho está ocupada pela polícia desde o dia 19 de janeiro, quando foi dado início ao programa Cidade Integrada, projeto do Governo do Rio de Janeiro que, além de reduzir a criminalidade na região, buscar levar ações sociais à comunidade. O programa, que também acontece na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio.