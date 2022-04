Os postos médicos estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) da Marquês de Sapucaí - Divulgação

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou 217 atendimentos em seus sete postos médicos montados no Sambódromo, Centro do Rio, na primeira noite de desfiles da Série Ouro, que aconteceu entre a noite desta quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. Segundo a pasta, 16 pessoas com quadros mais delicados foram levadas para hospitais da rede municipal, entre elas uma menina de 11 anos, que teve as pernas esmagadas entre um poste e um carro alegórico da escola Em Cima da Hora na saída da Sapucaí Os postos médicos da SMS estão localizados nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) da Marquês de Sapucaí e funcionam até o fim da apresentação da última escola. Os postos reabrirão às 19h para a segunda noite de desfiles das agremiações.

A estrutura conta com 32 leitos, sendo oito de suporte avançado, espalhados ao longo de toda a Sapucaí. Além deles, 16 ambulâncias com UTI móvel estão disponíveis para levar os pacientes mais graves a hospitais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais.

A operação da SMS também inclui ações de fiscalização do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), para verificação do cumprimento das normas sanitárias. Nesta quarta-feira, os agentes fizeram 81 vistorias no Sambódromo, Terreirão do Samba e áreas públicas de entorno ocupadas por ambulantes, com seis autos de infração expedidos.