Carro utilizado pelos criminosos na troca de tirosDivulgação / PMERJ

Publicado 21/04/2022 09:56 | Atualizado 21/04/2022 10:04

Rio - Policiais militares entraram em confronto com bandidos armados em um carro, na noite desta quarta-feira (20), no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, policiais da UPP do Complexo do Lins faziam um patrulhamento na Rua Baronesa de Uruguaiana, quando se depararam com um veículo freando bruscamente ao ver a guarnição. Dentro do carro tinham dois criminosos armados com fuzis, que sairam do automóvel e atiraram nos policiais, iniciando uma troca de tiros.

Em seguida os suspeitos fugiram deixando o veículo para trás. Não há informações de feridos. O carro, que constava como roubado, foi apreendido. O caso foi registrado na 26ª DP (Todos os Santos).