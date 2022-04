Políciais da 88ª DP predenram um homem por associação ao tráfico - Divulgação / Polícia Civil

Políciais da 88ª DP predenram um homem por associação ao tráficoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 21/04/2022 10:41

Rio - Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam nesta quarta-feira (20) um homem de 33 anos, acusado de associação ao tráfico no município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o traficante é apontado como integrante de uma facção criminosa que tenta se instalar no interior do estado. O nome do criminoso, no entanto, não foi divulgado.