Funcionários da Comlurb fazem a limpeza do Sambódromo no primeiro dia de desfiles - Divulgação / Comlurb

Publicado 21/04/2022 10:43

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) divulgou, nesta quinta-feira, dados sobre o recolhimento de lixo na Marquês de Sapucaí no primeiro dia de desfiles da Série Ouro.

De acordo com a companhia, cerca de 40 toneladas de lixo foram recolhidos no total. Durante o dia, foram recolhidos 23 toneladas de resíduos. No decorrer da noite, mais 17 toneladas foram removidas de todo o interior do Sambódromo.

Ainda segundo a Comlurb, cerca de 287 garis estão atuando na limpeza noturna da Marquês de Sapucaí, além de mais 198 profissionais que estão fazendo a limpeza na parte do dia após os desfiles. Outros 11 colaboradores fazem a manutenção nos postos de saúde ao redor da passarela do samba.

Em 2020, nos seis dias de desfiles na Sapucaí (Serie A, Grupo Especial, Escolas Mirins e Desfile das Campeãs), a Comlurb recolheu um total de 332,5 toneladas de resíduos, sendo 258,1 toneladas na parte interna e 62,8 na parte externa e entorno do Sambódromo.