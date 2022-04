Em uma área de mata no Morro do Dezoito, os agentes localizaram um local usado para desmanche de carros frutos de roubos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 06:40 | Atualizado 28/04/2022 11:07

Rio - Policiais militares do 3ºBPM (Méier) encontraram um desmanche de carros, nesta quinta-feira, no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. Os agentes estão na comunidade com o objetivo de verificar denúncias, desarticular práticas criminosas relacionadas aos roubos de veículos e cargas na região, localizar e retirar as barricadas colocados em vias públicas.Em uma área de mata, os policiais acharam diversas peças de veículos frutos de roubos na cidade. Entre elas, tem a de um Citroen C4 branco, além de um Range Rover preto abandonado. Ainda não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões