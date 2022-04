PRF prende suspeito com drogas e arma em ônibus na BR 101 - Divulgaçãp / PRF

PRF prende suspeito com drogas e arma em ônibus na BR 101Divulgaçãp / PRF

Publicado 28/04/2022 09:31

Rio - Um homem foi preso após trocar tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 283 da BR-101, em Itaboraí, na Região Metropolitana na noite desta quarta-feira (27). Segundo a corporação, um ônibus com destino a Nova Friburgo, na Região Serrana, foi abordado na rodovia. Os policiais observaram que um dos passageiros apresentava sinais de nervosismo. Ao ser abordado sobre o destino da viagem, o suspeito apresentou uma resposta confusa, então os agentes pediram para que ele saísse do veículo.

Ao sair do ônibus, os agentes revistaram o homem, e foi encontrado em sua bolsa 93 pinos de cocaína, 47 de erva seca, 30 pedras de crack e ainda a quantia de R$ 1.022 em espécie. O suspeito tentou fugir e atirou nos policiais, que revidaram.

Ele foi capturado, e uma pistola calibre 9 mm foi apreendida. O preso e o material foram encaminhados até a Polícia Judiciária de São Gonçalo para o registro dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.