Busca e apreensão em estúdio utilizado para fazer fotos de crianças e adolescentesDivulgação/PF

Publicado 28/04/2022 10:08

Rio - A Polícia Federal realizou um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher na manhã desta quinta-feira (28), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela é um dos alvos da "Operação Abusou", realizada em mais três estados.



A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na produção, disponibilização e comercialização de fotos e vídeos de crianças e adolescentes, principalmente brasileiras, em poses sensuais e eróticas, direcionados à pedofilia em websites situados no exterior.

Além de sequestro e bloqueio de bens, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Itajaí, em Santa Catarina. A ação ocorre em endereços da organização situados em Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, Santana do Parnaíba, em São Paulo, e nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.Dez pessoas foram indiciadas pelos crimes de organização criminosa, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, disponibilização de material pornográfico e estupro de vulnerável.Segundo a investigação, desde o ano de 2001 garotas eram convencidas a serem filmadas e fotografadas com roupas de banho e sem peças íntimas, sob a promessa de que o material seria utilizado para agenciamento de modelos em trabalhos de moda e publicidade, sob o argumento de que as fotos seriam exigência das empresas.Entretanto, as imagens, nomes e perfis de redes sociais eram vendidas na deepweb, por meio de sites na internet controlados pelo grupo, em países como a República Tcheca, Estados Unidos e Rússia. Ainfa foi identificado que essas fotos eram comentadas e compartilhadas por indivíduos que expressavam interesse em abuso sexual infantil e também em fazer contato com as garotas.O principal fotógrafo do grupo é também acusado da prática de crimes sexuais e de induzir as modelos a trocarem de roupa em seu carro e em seu estúdio fotográfico, onde haveria espelhos e câmeras estrategicamente posicionadas para registrá-las nuas. Mais de 120 crianças e adolescentes brasileiras, com idades que variam entre 4 e 18 anos, foram identificadas até o momento. Ele foi preso preventivamente durante a ação.Duzentos mil arquivos de imagens e vídeos estão sendo analisados pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal (SERCOPI/DRCC), em Brasília, que atua na investigação.