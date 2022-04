Enzo Gregório de Castro Martins, de 22 anos, foi preso em casa - Divulgação

Publicado 28/04/2022 10:08 | Atualizado 28/04/2022 12:29

Rio - Um homem que se passava por policial civil para extorquir vítimas foi preso nesta quinta-feira (28), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada pela 19ª DP (Tijuca) e contou com o suporte do Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) da Secretaria de Polícia Civil. Enzo Gregório de Castro Martins, de 22 anos, ficará em prisão temporária e responderá pelo crime de extorsão.

Segundo as informações obtidas pela polícia, o suspeito pedia dinheiro em troca de benefícios em atuação policial ou até mesmo em investigações. A apuração contou com análise e quebras de sigilo de dados, apontando a real identidade do suspeito, que ostentava documento falso para realizar outros golpes.

As investigações estão em andamento para identificar outros participantes dos eventos criminosos praticados pelo investigado.