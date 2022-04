Fachada do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Sandro Vox / Agência O Dia

Fachada do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 11:53 | Atualizado 28/04/2022 13:53

Rio - Um homem foi morto e quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (28) durante um tiroteio em frente à estação de trem de Vigário Geral, na Zona Norte. O tiroteio aconteceu entre as ruas Bulhões Marcial e Gregório de Matos e, de acordo com a PM, teria sido causado por traficantes de facções rivais.



Um jovem, identificado como Edson Gabriel da Silva Lourenço, de 25 anos, foi atingido por um tiro no olho e acabou morrendo no local. Rafael Sérgio Pinheiro, 37 anos, Ariane Martins da Silva, 24 anos, Tainá da Silva do Nascimento, 24 anos, e Janaina Fereira Fiorani, 45 anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O homem já teve alta e as três mulheres seguem internadas com quadro de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16ºBPM (Olaria) foram abordados pelo condutor de um carro relatando que foi obrigado a transportar quatro pessoas feridas após troca de tiros entre criminosos em Vigário Geral. Também houve uma tentativa de roubo de veículo na região.



Veja o vídeo:

Carro ensanguentado após homem levar quatro vítimas baleadas para Hospital Getúlio Vargas#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/b66ymkiike — Jornal O Dia (@jornalodia) April 28, 2022

Uma vítima que teve o carro roubado pelos criminosos foi localizada nas proximidades do local onde ocorreu o tiroteio. A ocorrência ainda está em andamento.

Um trem da Supervia passava no local no momento dos disparos e assustou os passageiros. Em um vídeo publicados nas redes sociais, é possível ver pessoas apavoradas, abaixadas dentro da composição para se esconder do tiroteio, enquanto pediam para que o maquinista parasse na estação.



A Supervia confirmou que uma de suas composições passava no local no momento do confronto, porém, afirmou que não houve atraso e a circulação dos trens não foi prejudicada.