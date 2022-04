Armas são apreendidas em uma casa no Méier por agentes da Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

Armas são apreendidas em uma casa no Méier por agentes da Polícia CivilDivulgação / Polícia Civil

Publicado 28/04/2022 12:29

Rio - Agentes da Polícia Civil apreenderam nesta quarta-feira (27) armas, carregadores e munições em uma casa no Méier, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, o material foi encontrado após trabalho de inteligência e monitoramento durante uma ação para cumprir mandado de busca e apreensão com base em uma denúncia de violência doméstica.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações começaram após denúncias de que uma mulher era ameaçada pelo marido e pelo próprio filho dentro da casa. A vítima relatou que seu ex-marido, já falecido, era oficial das Forças Armadas e guardava grande quantidade de armas e munições em diferentes imóveis da família. Ela relatou ainda que o seu filho tinha acesso ao armamento.

Os policiais foram em um dos imóveis no Méier e encontraram armas como pistolas e carabinas, além de carregadores e diversas munições de diferentes calibres. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 26ª DP (Todos os Santos). A Polícia Civil não informou se alguém foi preso.