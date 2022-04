Jovem de 15 anos morre em acidente de moto em São Gonçalo - Reprodução / TV Globo

Publicado 28/04/2022 10:41 | Atualizado 28/04/2022 10:47

Rio - Uma jovem de 15 anos morreu em um acidente de moto na RJ-104, altura do bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Colubandê foram acionados às 3h11 para atender ao chamado. Chegando lá, a adolescente já estava morta. Além dela, Carlos Guedes, de 22 anos acabou ferido no acidente, mas recusou atendimento médico.

Procurada, a Polícia Militar ainda não retornou às mensagens.