Vítima foi socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesDivulgação/Governo do Estado

Publicado 28/04/2022 14:58

Rio - O adolescente Bruno L. B., de 15 anos, recebeu alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) nesta quinta-feira (28). Ele deu entrada na unidade de saúde na manhã de quarta-feira (27), após ser esfaqueado dentro do Colégio Estadual Padre Anchieta, no bairro Parque Paulista, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, Bruno chegou ao hospital com uma perfuração na região do abdômen. Foram realizados exames e ele foi avaliado pela cirurgia geral. A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico e liberada por volta das 9h de hoje.Segundo a Polícia Militar, o 15ª BPM (Duque de Caxias) foi acionado para o local, onde socorreu o jovem ferido. O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê) e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.