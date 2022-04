O multicolorido nos azulejos da Escadaria Selarón, na Lapa, virou símbolo do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 12:56 | Atualizado 28/04/2022 14:38





Rio - O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa, da Prefeitura do Rio, decidiram, em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (27), reposicionar seis azulejos com inscrições árabes referentes a Alá nos degraus da Escadaria Selarón, no bairro da Lapa, no Centro da cidade. A medida atende a um pedido da comunidade muçulmana na capital fluminense e de guias de turismo que atuam na região. O pedido de realocação aconteceu em julho do ano passado, quando o turista e influenciador digital Thawab se deparou com um azulejo escrito "Alá é vitorioso" em degraus da escadaria. Segundo ele, Alá significa Deus em árabe e, na cultura islâmica, ter o nome de Deus no chão é desrespeitoso. A informação viralizou depois que a guia de turismo Aline Viana, que realizava um passeio com ele, divulgou o caso nas redes sociais.

Também reforçaram o pedido, a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro (SBMRJ) e a Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro (Liguia). A intervenção precisou ser analisada e aprovada pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Com a aprovação, ficou decidido na reunião que todos os azulejos ficarão em altura acima da cabeça dos visitantes.



"Por se tratar de uma obra de arte e de um bem tombado havia necessidade de sustentar a decisão na lei e tomar uma medida que não interferisse muito no estado em que o artista deixou sua obra. Por isso, quando levamos ao Conselho, foi entendido que se tratava não só de uma questão de patrimônio cultural. O próximo passo é os órgãos da prefeitura se reunirem para ver, tecnicamente, como será feita a remoção, a realocação e a reposição nas lacunas que ficarão com a retirada dessas seis peças", explicou a presidente do Instituto.



As peças serão colocadas em uma parte da escadaria onde ainda existe uma parede branca, em uma posição privilegiada para a visualização das peças. A reunião contou com a presença de representantes da SBMRJ, da Comunidade Muçulmana Ahmadia do Rio, da Liguia, da Rio Arqtours, do Conselho Municipal, da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e da Coordenadoria de Diversidade Religiosa.



"Para nós, essa mudança significa tudo porque tudo que diz respeito a Deus é muito importante para nós. Essa decisão é muito importante e irá estreitar nossa relação com a prefeitura, porque estamos vendo o interesse em tentar solucionar um problema nosso", afirmou o presidente da Sociedade Muçulmana, Mohamed Zeinhom Abdien.



"O Rio de Janeiro precisa incentivar cada vez mais o respeito à diversidade religiosa. Eu, por exemplo, sou judeu e vejo essa mudança com alegria porque significa respeito a uma religião. Além disso, esse tipo de movimento vai ser visto com tão bons olhos que vai atrair mais turistas para a cidade. Esse pode ser um grande exemplo que podemos dar ao mundo, ainda mais agora que acabamos de ver Exu sendo campeão do desfile das escolas de samba", declarou o presidente da Liga dos Guias, Arnaldo Bichucher.

De acordo com Aline Viana, que também participou da reunião, em contrapartida ao empenho pelo reposicionamento, a comunidade islâmica vai ajudar a levantar verba para restaurar toda a escadaria. Em uma publicação em suas redes sociais, muçalmanos comemoraram a novidade. "Obrigada pela sua dedicação e esforço! Sua consideração e a maneira como deu luz a essa questão não serão desvalorizadas. Você realmente nos orgulhou, que Alá a abençoe”, escreveu uma pessoa. "As notícias mais felizes de hoje. Obrigada pelo seu tempo, você trabalhou duro por isso e finalmente conseguiu. Sem palavras para te agradecer", disse outro. A medida também foi celebrada pela guia.



"Eu estou muito feliz, porque é um trabalho muito significativo para um grupo de pessoas muito grande. Existem 1,5 bilhão de mulçumanos no mundo. Fazer esse ato, não de reparação, porque a gente tem consciência de que o Selarón não fez de propósito. Todos nós sabemos e eu me incluo nisso porque, apesar de não ser muçulmana, eu acabei sendo abraçada por essa comunidade e me sinto muito parte disso. Nós sabemos que ele não fez isso de propósito, como forma de ofender, de jeito nenhum, mas é um movimento de empatia, de entender que isso é uma dor e que o Rio de Janeiro é uma cidade que abraça todo mundo".



Tombada pela prefeitura em 2005, a Escadaria do Convento de Santa Teresa, mais conhecida como Escadaria Selarón, tem 125 metros de comprimento e 250 degraus. O ponto conta com mais de dois mil azulejos coloridos colocados pelo artista chileno Jorge Selarón. O criador da obra também recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.



De acordo com a RioTur, a obra é a terceira atração mais buscada pelos turistas, atrás somente do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. Após a morte do artista, em 2013, todos os azulejos da escadaria foram escaneados em processo digital para registrar as imagens e suas localizações para salvaguardar o monumento.