Kakay recebe Freixo, artistas e intelectuais em jantar no Rio

Jantar aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 28/04/2022 12:37

Rio - O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, reuniu artistas e intelectuais em um jantar em seu apartamento no Rio de Janeiro para Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB ao governo do estado. O encontro aconteceu na última semana e reuniu nomes como a atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o cartunista Miguel Paiva, a escritora Djamila Ribeiro, a deputada federal Jandira Feghali e os cineastas Silvio Tendler e Carla Camurati, entre outros.

"O Brasil merece ser resgatado e temos chance de resgatar o Brasil com a eleição do Lula. Não só porque o fascismo se instalou no país mas porque temos que pensar, e o Freixo faz uma interlocução interessante sobre isso, que essa eleição é a mais interessante da história porque ela pode ser a última", disse Kakay.

"Acho que temos uma chance real de derrotar a extrema-direita e é uma necessidade. O Brasil não resiste a mais quatro anos de Bolsonaro", afirmou Freixo, que completou:

"É muito importante elegermos deputados estudais e federais. A gente tem que entender o orçamento secreto, que a estrutura de poder montada pelo Centrão é para eleger uma ampla maioria e dificultar demais o próximo governo, tanto no Rio de Janeiro, quantos nos outros estados, mas principalmente o governo de Lula", finalizou.