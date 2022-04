Praia de Copacabana nesta quinta feira (28) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/04/2022 15:14 | Atualizado 28/04/2022 15:34

Rio - O tempo no Rio promete mudar até a próxima segunda-feira (2), de acordo com o Climatempo. Nesta quinta-feira (28), o dia segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima é de 34°C.

As areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, tiveram bastante movimentação de pessoas nesta manhã. Era possível ver alguns banhistas no mar se refrescando e também dava para notar quem preferiu pegar uma cor e se expôs ao sol.

Na sexta-feira (29) o céu ficará parcialmente nublado e não chove. Os termômetros marcarão 32ºC de máxima e 18ºC.

Há apenas previsão de chuva fraca isolada no sábado (30) durante a manhã. A temperatura máxima será de 27ºC, e a mínima de 17ºC. À noite o tempo fica firme.

Já no domingo (1) o tempo continua estável e sem previsão de chuva. Os ventos estarão de fracos a moderados. A previsão é de que os termômetros marquem 32ºC de máxima e 16ºC de mínima.

Na segunda-feira (2), o sol promete ser forte na cidade. Segundo o Alerta Rio, a máxima prevista é de 34ºC, e a mínima de 19º C.