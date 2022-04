76ª DP (Niterói) - Divulgação

76ª DP (Niterói) Divulgação

Publicado 28/04/2022 15:57 | Atualizado 28/04/2022 15:58

Rio - Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira, por esfaquear a companheira e um parente dela em Niterói, Região Metropolitana do Rio. As vítimas foram socorridas para a Policlínica Regional do Largo da Batalha e, em seguida, levadas para a delegacia para exame de corpo de delito. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12ª BPM (Niterói) foi acionada durante patrulhamento na Comunidade do Atalaia. Aos policiais, pedestres disseram que estava acontecendo uma ocorrência de violência doméstica na região.

Após buscas, os agentes encontraram o suspeito e o levaram para a 76ª DP (Niterói), onde ficou detido.