Imagens de segurança mostraram a a tentativa de roubo na estação do RecreioDivulgação/SEOP

Publicado 29/04/2022 14:07

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro prenderam quatro pessoas, na madrugada desta sexta-feira (29), por tentativa de roubo ao cofre da bilheteria da estação Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. As equipes foram acionadas por volta de 1h pelo Centro de Controle Operacional da Mobi-Rio, que flagrou pelas câmeras de segurança o momento da invasão e a tentativa de arrombamento na estação. O nome dos presos não foi divulgado.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), os policiais foram até o local, na Avenida das Américas, e encontraram três pessoas ao lado de fora dando cobertura à ação de outra pessoa, que tentava acesso ao cofre. Todos foram detidos em flagrante e encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado como furto.

Os autores do crime já estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência do BRT Seguro e da Mobi-Rio, por atitude suspeita em outras estações.



"O Programa BRT Seguro, da Seop, é fundamental para a segurança dos passageiros e também para o melhor funcionamento do transporte, pois ajuda a prevenir crimes, danos e prejuízos aos cofres públicos", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Criado para reforçar o patrulhamento nas estações, o Programa BRT Seguro conta com integração entre policiais militares e guardas municipais para coibir a criminalidade, a evasão de passagens (calotes), o vandalismo e a ocupação desordenada das paradas do transporte. As ações são feitas por meio de patrulhamento fixo e também por auxílio de rondas móveis que acontecem 24h nas calhas dos três corredores.



Desde o início da atuação do programa, em junho de 2021, os agentes já conduziram 354 pessoas para delegacias após ocorrências de roubos, furtos, vandalismo, receptação de produtos roubados, posse de drogas, importunação sexual e outros crimes.