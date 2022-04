Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 29/04/2022 15:02

Rio - Um homem, identificado como Raphael Duarte Perminio, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, na comunidade do Sapo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de quinta-feira (28). O Fogo Cruzado registrou, às 23h55, tiros nas proximidades da comunidade.

Informações preliminares apontam que Raphael foi surpreendido por criminosos. A Polícia Militar informou que agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram à UPA de Parque Lafaiete, onde um homem deu entrada com ferimentos provocados por arma de fogo e não resistiu. Ainda segundo a corporação, não havia operação na região no momento do crime.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando a autoria do crime e ninguém foi preso até o momento. Diligências também estão em andamento para apurar a dinâmica do caso. Os agentes fizeram uma perícia na região e buscam imagens de câmeras de segurança para tentar encontrar os autores.

Ainda não foi informado o local e horário do enterro de Raphael.