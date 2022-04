Prefeitura chama idosos e crianças de seis meses até 4 anos para dia D de vacinação contra sarampo e gripe - Divulgação

Prefeitura chama idosos e crianças de seis meses até 4 anos para dia D de vacinação contra sarampo e gripeDivulgação

Publicado 29/04/2022 14:28 | Atualizado 29/04/2022 14:30

Rio - A Prefeitura do Rio realiza, neste sábado (30), o dia D de vacinação dos idosos contra a gripe e das crianças contra a gripe e o sarampo. Serão mais de 430 pontos de imunização contra as doenças em toda a cidade, das 8h às 17h. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as crianças com idade entre seis meses e 4 anos poderão receber as duas vacinas. A população de crianças na cidade dentro da faixa etária indicada é estimada em 353 mil.

"Nosso objetivo com a ação é mobilizar esses grupos alvo para reforçar a cobertura das duas campanhas de imunização. A partir da semana que vem, o calendário da vacinação contra a influenza avança para outros grupos prioritários e é importante que possamos dar esse passo com a certeza de que o público da etapa anterior já foi coberto. Para as crianças, este sábado marca o início do atendimento da faixa etária tanto para a aplicação da vacina da gripe quanto a do sarampo, e é muito importante a proteção dos pequenos contra as duas doenças”, diz o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.







Segundo a SMS, é importante que os idosos e os responsáveis pelos menores compareçam às unidades, cuja lista pode ser verificada Para a campanha contra o sarampo, a vacina usada é a Tríplice viral, que será ofertada em dose adicional, independente da situação vacinal apresentada. Ambas as campanhas para o público infantil vão até o dia 3 de junho, mas quanto antes a vacinação for feita, mais cedo os pequenos estarão protegidos contra as duas doenças.Segundo a SMS, é importante que os idosos e os responsáveis pelos menores compareçam às unidades, cuja lista pode ser verificada neste link, sempre que possível, em posse de um documento de identificação e da caderneta de vacinação.

Outros municípios

Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nilópolis e Magé confirmaram campanhas para o próximo sábado. Já na Região Sul Fluminense, Volta Redonda, Piraí e Barra Mansa. Também haverá campanha na Região Dos Lagos, em Cabo Frio, Maricá, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Búzios e Macaé. E na Região metropolitana, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói.