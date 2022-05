Suspeito foi preso por furto de fios na estação Morro do Outeiro - Divulgação

Publicado 02/05/2022 14:37

Rio - Cinco homens foram presos, neste fim de semana, em três diferentes ocorrências de furto e vandalismo nas estações do BRT. Além disso, uma gestante entrou em trabalho de parto e recebeu a ajuda dos agentes do BRT Seguro, programa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Desde o início da atuação, em junho de 2021, 360 pessoas já foram conduzidas para delegacias por roubos, furtos, vandalismo, receptação de produtos roubados, posse de drogas, importunação sexual, entre outros.

Na madrugada desta segunda-feira (02) um homem de 24 anos foi preso após furtar peças de metal da estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Os policiais foram acionados pelo CCO e flagraram o acusado com cerca de seis peças do compartimento de prevenção de incêndios. O homem foi levado para a 16ª DP (Barra), onde foi verificado que existia um mandado de prisão em aberto contra ele.

No domingo (1º), por volta das 23h30, um homem de 21 anos e uma mulher de 31 anos foram detidos após serem flagrados pichando o muro do Mergulhão Clara Nunes, que fica próximo à estação do Campinho, em Madureira. Outras duas pessoas estavam com eles e conseguiram fugir. Os policiais apreenderam quatro latas de tinta spray, além de quantidade de material entorpecente. Os dois foram conduzidos para a 29ª DP (Madureira) onde o caso foi registrado na lei de crimes ambientais.

"O Programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, é de extrema importância para a cidade, uma vez que trabalha diretamente para aumentar a segurança dos passageiros e também melhorar o funcionamento do transporte, pois ajuda a prevenir crimes e prejuízos aos cofres públicos", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Já na estação Boiúna, na Taquara, por volta de 21h, um homem de 23 anos foi preso pelo furto de cerca de 20 metros de cabos. A ação também foi flagrada pelo CCO. Após a chegada dos policiais, o homem tentou se livrar dos materiais que havia furtado, mas confessou o crime. Ele foi conduzido para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado como furto.

Ainda na noite de domingo, às 20h40, uma equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Mobi-Rio e se dirigiu até a estação Morro do Outeiro, em Jacarepaguá, para verificar uma suspeita de furto de fios. Chegando ao local, os agentes prenderam em flagrante um homem de 19 anos com uma grande quantidade de cabos de rede furtados da estação. Ele foi encaminhado para a 16ª DP (Barra), onde ficou detido.

Na manhã de sábado (30), os agentes prestaram atendimento a uma gestante na Avenida das Américas, próximo à estação Gláucio Gil, no Recreio. Uma viatura em patrulhamento pela calha do BRT avistou um veículo com os pneus furados e, ao se aproximarem, notaram que uma mulher estava em trabalho de parto. A equipe auxiliou a gestante e a acompanhou até a Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca. Horas depois nasceu a pequena Ravena Elena. Mãe e filha passam bem.

Criado para reforçar o patrulhamento nas estações, o Programa BRT Seguro conta com integração entre policiais militares e guardas municipais para coibir a criminalidade, a evasão de passagens (calotes), o vandalismo e a ocupação desordenada das paradas do transporte. As ações são feitas por meio de patrulhamento fixo e também por auxílio de rondas móveis que acontecem 24h nas calhas dos três corredores.