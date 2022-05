Caso aconteceu na estação Leila Diniz, em Curicica - Google / Reprodução

Publicado 02/05/2022 15:10 | Atualizado 02/05/2022 15:12

Rio - Um homem, identificado como Ricardo Cândido de Jesus, morreu eletrocutado na manhã deste sábado (30) na estação do BRT Leila Diniz, em Curicica, Zona Oeste da cidade. De acordo com informações preliminares, ele, que era funcionário terceirizado de uma concessionária de luz, sofreu um choque elétrico ao realizar a manutenção das câmeras de monitoramento do local.

De acordo com a Smartluz, Ricardo estava usando todos os equipamentos de EPIs necessários, mas não resistiu e veio à óbito. Em nota, a empresa disse que lamenta profundamente o ocorrido e "se solidariza com a família e amigos nesse momento de dor". Além disso, afirmou dará todo o suporte necessário aos familiares.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que agentes da 32ª DP (Taquara) estão investigando o caso e aguardam o laudo com informações sobre a morte do rapaz.

A reportagem não recebeu informações sobre data e local do enterro de Ricardo.