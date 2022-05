Material apreendido com 'Bazuca' e seu segurança durante uma ação no Complexo da Pedreira - Divulgação

Publicado 05/05/2022 13:20 | Atualizado 05/05/2022 13:42

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira, um dos maiores ladrões de carga do Estado do Rio, durante uma operação no Complexo da Pedreira , na Zona Norte da cidade. "Bazuca", como foi identificado, é chefe do crime organizado na comunidade e foi preso no Beco das Margaridas junto com um de seus seguranças. Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, munições, três simulacros de pistola e dois radiotransmissores.

Desde as primeiras horas desta quarta, os agentes realizam uma operação no Complexo da Pedreira com o objetivo de localizar e prender os envolvidos em diversos roubos de cargas cometidos nas principais vias que cruzam o Estado do Rio, como a Avenida Brasil e as Rodovias Presidente Dutra e Washington Luís.



Na mesma ação, um criminoso foragido da Justiça do Amapá foi preso portando 20 munições calibre 40, um radiotransmissor e um telefone celular. Contra ele, que ainda tentou fugir, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Segundo cruzamento de dados da Polícia Federal, ele é membro de uma das principais facções criminosas que atuam na região Norte do país.

Além do Complexo da Pedreira, equipes da PM também estão em operação em outras três comunidades do Rio. Os agentes ocupam as favelas Furquim Mendes e Dique, entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral, na mesma região; e no Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul da cidade.