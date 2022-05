A PM está atuando na comunidade da Pedreira com o objetivo é desarticular ações criminosas na região - Reprodução TV Globo

Publicado 05/05/2022 07:33 | Atualizado 05/05/2022 10:01

Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação em pelo menos quatro comunidades do Rio nesta quinta-feira (5). Desde cedo os agentes ocupam as comunidades da Pedreira, na Zona Norte; Furquim Mendes e Dique, entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral, na mesma região; e no Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul da cidade.

Na operação em Vigário Geral, a @PMERJ já prendeu quatro criminosos e apreendeu capas de colete, granadas, rádios de comunicação, peça de #Fuzil e drogas.

Veículos roubados também foram recuperados na ação desta quinta-feira.

Em breve, mais informações.#PMERJ #OperaçãoPolicial pic.twitter.com/960HzQBJjw — @pmerj (@PMERJ) May 5, 2022 De acordo com a corporação, nas comunidades Furquim Mendes e Dique, os agentes atuam para coibir o roubo de carga e veículos, desarticular a atuação de criminosos e retirar barricadas na região. Até o momento, quatro criminosos já foram presos e houve apreensão de capas de colete balístico, granadas, peça de fuzil e drogas. Veículos roubados também foram recuperados.

Na Pedreira, o objetivo é coibir o roubo de cargas. Já em Santa Marta, os agentes buscam cumprir mandados de prisão em aberto. Não Há registro de prisões ou apreensões.