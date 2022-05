Paulo Evangelista foi condenado pelo assassinato da sobrinha, Estela Evangelista, a 37 anos de prisão - Reprodução

Paulo Evangelista foi condenado pelo assassinato da sobrinha, Estela Evangelista, a 37 anos de prisãoReprodução

Publicado 05/05/2022 12:05 | Atualizado 05/05/2022 12:06

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio condenou um homem acusado de matar a própria sobrinha. Paulo Sérgio Evangelista da Costa recebeu a pena de 37 anos e dois meses de prisão por tirar a vida de Estela Evangelista de Oliveira, de 6 anos. O julgamento aconteceu na última terça-feira (03). Ao ser preso em outubro de 2019, pouco depois do crime, Paulo confessou o ato.

“(....) o acusado, que se mantinha, no momento, como responsável pelos menores, estava embriagado e sob efeito de drogas, como confessado no interrogatório. Em seguida, passou a sufocar a vítima, enfiando corpos estranhos em sua boca, na presença de outra criança, demonstrando evidente agressividade e descontrole”, escreveu em sua sentença o juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal do TJ.

Estela estava brigando com o irmão quando o tio ficou irritado com a discussão. Paulo Evangelista estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime. Após matar a menina, ele a deixou deitada na cama para simular que estava dormindo. No dia seguinte, ele a colocou num saco para se desfazer do corpo, que foi encontrado dias depois.