Claudio Bojunga sofria de câncer de pulmãoReprodução Internet

Publicado 05/05/2022 12:47 | Atualizado 05/05/2022 12:51

Rio - O jornalista e escritor Claudio Bojunga, de 82 anos, morreu devido a um câncer no pulmão, na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Ele sofria de câncer de pulmão. O velório está previsto para acontecer às 14h desta quinta-feira, no Salão Celestial do Memorial do Carmo, na Região Portuária do Rio.

Graduado em Direito, Bojunga estudou Política Internacional no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Ele ganhou o Prêmio Jabuti duas vezes: em 2002, na categoria "Reportagem e Biografia", pelo livro "JK, o artista do impossível", e em 2018, na categoria "Biografia", pelo livro "Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil". Bojunga também venceu o prêmio ABL pela biografia do seu avô Roquette-Pinto.

No jornalismo desde 1969, Bojunga foi editor especial da revista Veja, na revista Fatos e Fotos, da Editora Manchete, no Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, e editorialista do Jornal do Brasil. Na televisão, ele atuou como diretor de jornalismo da TV Educativa (TVE), atual TV Brasil.