Policiais do 3º BPM foram acionados para ocorrência em agência na Zona Norte do RioMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 06/05/2022 09:09 | Atualizado 06/05/2022 09:32

Rio - Uma agência bancária do banco Bradesco foi alvo de uma ação criminosa na Rua Vinte e Quatro de Maio, no bairro São Francisco Xavier, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (6).

Partes do forro do teto do estabelecimento caíram e as tubulações de ar-condicionado ficaram expostas e danificadas. Os caixas-eletrônicos, no entanto, ficaram preservados. A porta de vidro da agência também ficou ilesa. A suspeita é de que os criminosos realizaram furtos de materiais como cabos.

Em nota, a PM informou que policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram acionados para verificar a ocorrência. "No local, a equipe policial notou danos no forro do teto da agência bancária", diz o texto.