Defesa Civil esteve no local para retirar o corpo - Reprodução/TV Globo

Defesa Civil esteve no local para retirar o corpoReprodução/TV Globo

Publicado 06/05/2022 09:30

Rio - Um acidente grave de moto deixou um homem morto e uma mulher ferida na madrugada desta sexta-feira (06), na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura de Pilares, Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia pela via em alta velocidade quando colidiu contra um poste.

Ainda de acordo com a corporação, às 2h11 o quartel do Méier foi acionado para a ocorrência. Ao chegarem no local, os militares encontraram William Rodrigues, de 46 anos, já morto, e Fernanda de Oliveira, de 40 anos, ferida.

A mulher foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Seu quadro de saúde é estável. Já o corpo de William foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Rio.