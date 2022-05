A criança não resistiu e morreu no local - Reprodução/Redes Sociais

A criança não resistiu e morreu no localReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/05/2022 09:25 | Atualizado 06/05/2022 11:07

Rio- Uma menina de 10 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite desta quinta-feira (5), em São Gonçalo, na Região Metropolitanas. Segundo informações preliminares, o motorista teria fugido sem prestar socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado para o acidente na Rua Alzira Vargas, no bairro de Vista Alegre, às 20h43. Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) também foram acionados para verificar ocorrência.

No entanto, ao chegarem, a criança já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (ML) de Tribobó.

A perícia foi acionada e o caso registrado na 74ª DP (Alcântara).

A Rua Alzira Vargas é uma via movimentada e importante para os moradores de São Gonçalo, fazendo ligação com a Rodovia Estadual RJ-104, que liga São Gonçalo ao município de Itaboraí.