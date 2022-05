Caminhoneiro deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde está estável - Divulgação

Caminhoneiro deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde está estávelDivulgação

Publicado 06/05/2022 10:28

Rio - O caminhoneiro baleado durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira, segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Marcus Vinícius da Silva Guimarães, de 26 anos, foi transferido para o CTI após passar por uma cirurgia na madrugada desta sexta-feira e seu estado de saúde é considerado estável.



Marcus Vinícius voltava de uma entrega e acabou sendo atingido por um tiro no rosto. O caminhoneiro deu entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo e depois foi transferido para o Heat.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram checar uma denúncia de que bandidos armados circulavam pela Estrada das Palmeiras, em Itaúna. Ao chegarem ao local, houve troca de tiros e um suspeito foi encontrado morto. Outros dois foram baleados e socorridos ao Heat.

Marco Antônio Souza Freitas Junior, de 32 anos, foi atingido no abdômen e braço, passou por cirurgias, mas morreu ainda na quinta-feira. O outro suspeito, baleado no tórax e na perna, está internado em estado grave.



Com eles, segundo a PM, foram apreendidos um fuzil AK-47, uma pistola 9mm, um rádio comunicador e drogas.

Em áudios enviados ao WhatsApp do DIA (98762-8248), um rapaz, que não foi identificado, relata que o caminhoneiro havia sido baleado no tiroteio. "Ele está lá baleado dentro do caminhão na subida do Salgueiro. Chegaram [bandidos] atirando do nada. Acho que ele ainda está vivo, muita doideira", afirmou.

Outro caso

Ainda em São Gonçalo, outra operação terminou com um morto e dois presos nesta quinta-feira. De acordo com a PM, os agentes faziam uma ação de retirada de barricadas no Brejal, em Guaxindiba, quando foram atacados a tiros por criminosos. Após cessar fogo, os agentes encontraram um suspeito ferido e o socorreram ao Heat, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seguida, dois bandidos foram detidos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, um rádio comunicador e drogas.