Felipe foi preso em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Felipe foi preso em Campo Grande, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 06/05/2022 11:01 | Atualizado 06/05/2022 11:04

Rio - Um integrante da milícia do Zinho, sucessor de Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrell, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6). Felipe Maia estava saindo do Espaço Casa Blanca, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, em um carro roubado com uma arma de fogo.



De acordo com policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) responsáveis pela prisão, além da arma de fogo, Felipe também tinha uma granada dentro do veículo.

Integrante da milícia do Zinho foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (6). Felipe Maia estava saindo do espaço Casa Blanca, na Zona Oeste, com um carro roubado que tinha uma arma de fogo e granada.

Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/92KP5ZeJkk — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2022

Com um fuzil tatuado ao lado esquerdo do peito com os dizeres 'carrego a glória e a dor de viver do meu jeito', Latrell era de confiança do miliciano Ecko, morto ano passado, e é apontado pela polícia como um homem violento. Ele serviu o Exército e possuía um perfil participativo na tropa, inclusive com trocas de tiros.Latrell é acusado de integrar a maior milícia do Rio e suspeito de ser o segundo na hierarquia do grupo paramilitar comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Além disso, também é suspeito de ter participado de inúmeros assassinatos e disputas de território na Zona Oeste.Rodrigo dos Santos foi preso em uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em março, dentro de um quarto de hotel na cidade de São Paulo. Ele estava com documento falso.Zinho está com a prisão decretada pela Justiça e é considerado foragido.