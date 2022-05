Comlurb realiza megaoperação de limpeza na Linha Vermelha. - Reprodução

Comlurb realiza megaoperação de limpeza na Linha Vermelha. Reprodução

Publicado 07/05/2022 15:07

A Comlurb promove uma operação de limpeza neste sábado (7) na Linha Vermelha, sentido Dutra, desde a entrada da Ilha do Fundão até a Pavuna. A equipe do trabalho de limpeza é formada por 74 profissionais, sendo 66 garis.



A operação conta com o uso de novos equipamentos, adquiridos recentemente para melhorar os resultados da Companhia. Serão utilizadas 54 ceifadeiras, 15 viaturas e 14 sopradores. Os tratores usados na operação são próprios para a remoção de vegetação em vias expressas.

“O prefeito Eduardo Paes nos concedeu um orçamento para novos equipamentos. Estamos mecanizando muito as operações, o que nos tem permitido alcançar com nossos serviços áreas da cidade que ou não conseguíamos antes ou não conseguíamos manter uma frequência adequada.", afirmou Flávio Lopes, presidente da Comlurb.

"Quanto mais equipamentos tivermos, maior é a nossa prestação e cobertura de serviços prestados à cidade”, completou.