ônibus foi incendiado na tarde desta sexta-feira - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/05/2022 13:50

Rio - Os ônibus voltaram a circular normalmente em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após dois veículos serem incendiados nesta sexta-feira (6) durante uma operação na comunidade Gogó da Ema.

Os ônibus incendiados pertenciam a empresa Transportes Flores. De acordo com eles, o primeiro ônibus incendiado foi um carro da linha 497l (Bom Pastor-Pavuna) e às 12h30, aproximadamente, um ônibus da linha 724l (Pavuna-Vale do Ipê). Logo depois, as linhas 497l e 496l (Pavuna x Santa Tereza) foram paralisadas e pararam de rodar nos bairros.

A Transportes Flores emitiu um comunicado onde ameaçou paralisar o serviço de todas as 17 linhas que atuam em Belford Roxo após o incidente, caso a polícia não conseguisse garantir a segurança na cidade. A empresa estima uqe 128 mil passageiros utilizam os coletivos todos os dias.

"A empresa lamenta profundamente a falta de segurança no Estado do Rio de Janeiro, que atinge diariamente o direito de ir e vir da população e deteriora o patrimônio da companhia, que tem como missão atender a população com qualidade", disse em nota.

Segundo a Transportes Flores, o custo para a reposição de cada ônibus queimado é de aproximadamente R$ 600 mil.

Operação no Gogó da Ema

A operação, realizada por policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo), tinha objetivo de combater grupos criminosos e coibir o roubo de veículos e de cargas na localidade. Houve troca de tiros entre PMs e criminosos.

Duas suspeitos foram mortos e um policial foi ferido no joelho. Ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar. Ainda não se sabe sobre seu estado de saúde.

Além disso, a polícia informou que sete pessoas foram presas e foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas, carregadores e cinco rádios comunicadores.