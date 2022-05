Suspeito foi encontrado em São Pedro da Aldeia, tentando fugir da região - Divulgação

Suspeito foi encontrado em São Pedro da Aldeia, tentando fugir da regiãoDivulgação

Publicado 07/05/2022 15:53

Rio - Policiais da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta sexta-feira (6), um homem por torturar e manter em cárcere privado seu enteado de apenas três anos. Depois de procurar em diversos endereços, os agentes encontraram o suspeito, que não teve a identificação revelada, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, tentando fugir.

A criança deu entrada em um hospital da região, em um data ainda não informada pela polícia, com o rosto desfigurado por socos e tapas. Além disso, também havia queimaduras em diversas partes do corpo, incluindo nádegas e genitália. A mãe do menino contou que foi mantida em cárcere privado pelo homem, sem ter nenhum contato externo desde janeiro.

Segundo a polícia, ela também narrou que os dois eram agredidos constantemente, utilizando isqueiro, pedaços de ferro e madeira, causando deformação no rosto e na mão da criança. O tímpano dela também ficou lesionado. As agressões, muitas vezes, envolviam fogo ou afogamento no vaso sanitário.

O homem foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso está sendo investigado.