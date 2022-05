Vasco prepara homenagem para jovem morto na comunidade da Barreira - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 07/05/2022 20:41

Ruan Limão do Nascimento, de 27 anos, foi morto na última sexta-feira (6) na Barreira do Vasco , comunidade em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Segundo informações de familiares, o corpo do jovem será sepultado neste domingo, no Cemitério São Francisco Xavier, Caju, às 14h. O velório será a partir das 9h.

Segundo Vânia Rodrigues, presidente da associação de moradores da comunidade, Ruan estava indo cortar o cabelo quando policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) entraram atirando na Rua Ricardo Machado. O fato teria acontecido por volta de 18h50.

O rapaz chegou a ser socorrido pela polícia e foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com Vânia, Ruan tinha deficiência intelectual e planejava comparecer ao jogo do Vasco neste sábado. O jovem era frequentador do estádio e muito conhecido entre a torcida. Em redes sociais, o time prestou uma homenagem ao rapaz.