Vítimas do atropelamento foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres. - Divulgação

Vítimas do atropelamento foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres.Divulgação

Publicado 07/05/2022 17:36 | Atualizado 07/05/2022 18:07

Menos de 48 horas depois da morte de Miriã Quintanilha, de 10 anos, mais um caso de atropelamento é registrado em São Gonçalo. As vítimas são um menino de 7 anos e um homem de 22.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atropeladas por uma motocicleta na Rua Doutor Alfredo Backer, em Alcântara, São Gonçalo.



A criança e o rapaz foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Na noite da última quinta-feira, Miriã Quintanilha dos Santos, de 10 anos, foi atropelada no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo testemunhas, o motorista de um veículo prata que atropelou a menina fugiu sem prestar socorro.