Trânsito lento no sentido Baixada entre a Ilha do Fundão e o Galeão - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 07/05/2022 15:22 | Atualizado 07/05/2022 16:16

Rio - Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas, na tarde deste sábado (7), no sentido Centro da Linha Vermelha, pouco antes do Aeroporto Galeão. Aline Braga, 36 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas ainda não há informações do seu estado de saúde. Márcia Cristina, 40 anos, e Meire Carolina, 39 anos, saíram do local por meios próprios. Os bombeiros foram acionados às 12h28 e uma faixa da via ficou ocupada.

Um pouco antes, por volta de 11h50, um carro vermelho capotou no mesmo sentido, na altura da Maré. Os bombeiros também foram ao local e informaram que, apesar do susto, não houve vítimas. A Polícia Militar também foi acionada, mas ainda não há informação do que pode ter causado o acidente. Por volta das 13h, o veículo foi retirado, liberando a passagem dos carros na via que estava ocupada.

Por conta das duas situações, o trânsito ficou lento na altura do Caju e entre a Rodovia Washington Luís e o Galeão. Segundo o Centro de Operações do Rio, também há lentidão no sentido Baixada, entre a Ilha do Fundão e o Galeão.