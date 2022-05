IAPC de Del Castilho - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 09/05/2022 07:58 | Atualizado 09/05/2022 08:11

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro vai reformar mais três conjuntos habitacionais da cidade por meio do programa Conjunto Maravilha. Receberão obras de infraestrutura o IAPC de Del Castilho, o Comércio/Pindorama/União/Light, no Engenho da Rainha, e o Hanibal Porto 501, em Irajá. Nesta sexta-feira (06/05), o prefeito Eduardo Paes, a Secretária Municipal de Infraestrutura, Jessick Trairi, e o presidente da Rio-Urbe, Rafael Salgueiro, estiveram na Praça Manet, em Del Castilho, para anunciar o início dos trabalhos na região.

De acordo com Paes, também há um projeto para realizar o programa Bairro Maravilha em Del Castilho. Ele ressaltou a necessidade de a população acompanhar de perto as ações da Prefeitura.

"Essa é uma obra para a população. Vocês precisam acompanhar, fiscalizar, exigir qualidade, porque isso faz a diferença e ajuda a Prefeitura", disse Eduardo Paes.