Céu fica nublado e tempo estável nesta semanaArquivo/Agência O Dia

Publicado 09/05/2022 09:41 | Atualizado 09/05/2022 10:02

Rio- Após uma diminuição na temperatura no Rio neste fim de semana, a cidade permanece com tempo estável nos próximos dias. Há previsão de pouca chuva, prevista apenas nesta segunda (9) pela manhã e na noite de quarta-feira (11). As temperaturas vão de 30º à 13º durante toda a semana.

O Alerta Rio informou que nesta segunda (9) a mínima fica em 15ºC e a máxima é de 28º. O dia terá o céu de nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca de forma isolada pela manhã por conta de um sistema de alta pressão sobre o oceano que influencia o tempo na cidade. Os ventos são de fracos (até 18,5 km/h) a moderados (51,9 km/h).

Já na terça-feira (10), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos também ficam de fracos a moderados. A máxima da temperatura se mantém em 28ºC, mas a mínima chega à 13ºC.

Na quarta-feira (11), o tempo fica mais instável por conta de ventos em níveis médios e há previsão de chuva fraca a moderada no período da noite. A estimativa de chuva é de 5 mm para este período em toda a cidade e a temperatura no dia varia entre 30ºC e 14ºC.

Na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), o céu estará de nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis. Na quinta, a máxima será de 28ºC a 16ºC. Já na sexta-feira, as temperaturas variam entre 29ºC a 18ºC.