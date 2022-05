PM realiza operação contra quadrilha de roubo de veículos na comunidade Kelson's - Reprodução TV Globo

Publicado 10/05/2022 07:04

Rio - Policiais militares do 16ºBPM (Olaria) realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação de repressão a grupos criminosos na comunidade Kelson's, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, a ação tem o objetivo de desarticular quadrilhas de roubo de veículos, encontrar locais de desmanche de automóveis, bem como retirar barricadas colocadas em vias públicas.



Há registros de que criminosos atearam fogo em uma barricada em um dos acessos à comunidade, a fim de tentar dificultar o avanço dos agentes.

Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.