Publicado 12/05/2022 01:00

Muito está se falando sobre jogos de azar, mas a questão central deveria ser em regulamentar a ação, que não terá fim e só evolui com a tecnologia. Tirar os jogos do controle do crime organizado e gerar valor para toda sociedade, incluindo programas de tratamento para viciados.

A retomada das obras de 4 instituições de ensino da prefeitura se torna ainda mais positiva com a inclusão de uma pedagogia moderna e atual em duas delas. Os chamados Ginásios Experimentais Tecnológicos terão atividades extras como robótica. É isso que nossos jovens precisam.