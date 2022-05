Treinamento da equipe de recadastramento da Águas do Rio - Divulgação

Treinamento da equipe de recadastramento da Águas do RioDivulgação

Publicado 10/05/2022 15:28

Após treinamento de agentes, a Águas do Rio iniciou um mutirão de recadastramento no estado. A visita aos clientes tem como objetivo atualizar os dados dos usuários e melhorar a comunicação com a empresa. Nesta semana, a ação acontece em 16 municípios e contará com mais de 450 profissionais.

Confira os locais que receberão o recadastramento:

- Rio de Janeiro: Tijuca, Ilha do Governador (Freguesia, Tauá e Bancários)

- São Gonçalo: Centro e Alcântara

- Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Casimiro de Abreu (Barra de São João), Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Miracema, Rio Bonito, São Francisco de Itabapoana, São Sebastião do Alto. No centro dos municípios.

- Belford Roxo: Areia Branca e Bom Pastor

- Nilópolis: Centro



Os agentes da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizam o recadastro no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma nova visita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado, a última tentativa será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.



A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0195.