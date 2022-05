Ricardo Lodi, ex-reitor da Uerj, ministrou a aula magna no Polo de Extensão na Serrinha - Divulgação

Publicado 10/05/2022 16:01

Rio - O professor e ex-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, ministrou uma aula magna, nesta segunda-feira (9), para dar início ao funcionamento do curso de pré-vestibular social do Polo de Extensão da Serrinha e Vaz Lobo. As aulas do preparativo serão oferecidas diariamente, na parte da manhã e da tarde, no Centro Cidadania, em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio.

"O Polo de Extensão da Serrinha e Vaz Lobo faz parte da expansão territorial da Uerj, projeto importante que tivemos muito orgulho de desenvolver, com objetivo de promover a integração entre universidade e comunidades", afirmou Lodi.

O novo campus da Uerj, localizado na Avenida Edgard Romero, receberá as graduações de Direito, Administração e Enfermagem. Esses cursos foram escolhidos por meio de uma pesquisa que ouviu mais de 10 mil moradores da região . Com o pré-vestibular social, essas pessoas poderão concorrer a essas novas vagas disponibilizadas.

Além disso, em Madureira, também serão ofertadas oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte e cultura, para crianças, jovens e adulto, na Central Única de Produções Artística (Cupa), no Campo da Balaiada, na Quadra do Negrão de Lima, no Campo São José da Pedra e no Campo da Grota. "É uma alegria estar desenvolvendo essas atividades para essa comunidade, berço tradicional do Jongo, importante manifestação da cultura negra de raiz. Precisamos avançar ainda muito na área da educação, investindo recursos e promovendo projetos de pesquisa e inovação para que possamos mudar o país e a vida das pessoas", declarou Lodi.

Ainda restam poucas vagas para o curso do pré-vestibular social. As inscrições ocorrem presencialmente no Centro Cidadania, onde as aulas estão sendo realizadas. O endereço é Av. Ministro Edgard Romero, 810, Madureira.

Novo campus da Uerj em Vaz Lobo



A Uerj terá um novo campus que ficará na Av. Ministro Edgard Romero, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. Ele será construído na antiga sede da Faculdade Nuno Lisboa, desapropriada por decreto com articulação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), e do deputado Dionísio Lins (PP).

A cerimônia de início das obras aconteceu no dia 30 de março com a presença do ex-reitor Ricardo Lodi e da bateria do Império Serrano. O deputado Dionísio Lins (PP) e a vereadora Vera Lins (PP) também participaram do evento. A localização busca tornar a universidade mais acessível aos estudantes do subúrbio. Além disso, o novo prédio da Uerj tem a proposta de trazer uma arquitetura contemporânea para valorizar o bairro de Vaz Lobo.