Carlos Alberto Marinho de Almeida é procurado pela morte do taxista Herivelton Figueiredo da Silva - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Carlos Alberto Marinho de Almeida é procurado pela morte do taxista Herivelton Figueiredo da SilvaFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 10/05/2022 16:53



Rio - A Polícia Civil descobriu que o taxista Herivelton Figueiredo da Silva, 47 anos, foi morto após se recusar a pagar taxa de R$ 70 para ficar no ponto clandestino da Rua Carolina Machado, em Madureira, Zona Norte. O crime aconteceu em fevereiro deste ano e Carlos Alberto Marinho de Almeida, conhecido como Camundongo, 33 anos, é o principal suspeito de ter atirado no taxista

As investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apontam que Herivelton não concordava em pagar a taxa do ponto de táxi clandestino que funcionava na Rua Carolina Machado, em frente à Estação de Madureira. Camundongo se autointitulava "dono do ponto".



Ao saber que a vítima convencia os colegas a deixar de pagar a quantia imposta, Carlos Alberto atirou e matou Herivelton Figueiredo da Silva. O crime aconteceu durante o dia, no ponto do táxi. Camundongo é considerado foragido da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da

Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

• Site Portal dos Procurados – em Denuncie –

(procurados.org.br/contato).