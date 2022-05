Trens da SuperVia operam com intervalos irregulares - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 13/05/2022 06:36

Rio - Passageiros enfrentam novamente problemas nos trens na manhã desta sexta-feira. De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Saracuruna e Gramacho estão circulando com atrasos. No entanto, a concessionária não informou o motivo dos intervalos irregulares. Os demais ramais estão operando normalmente.

Segundo a concessionária, técnicos tentam reparar o problema e usuários são avisados pelo sistema de áudio das estações.

Multa

Segundo ele, o Procon esteve nas estações e flagrou atrasos, falta de condições de acessibilidade e risco à segurança dos passageiros, visto que o espaço entre o trem e a plataforma estava inadequado. Esta é a primeira multa aplicada desde a implantação do Programa Estação Segura, que é uma força-tarefa para levar mais segurança aos passageiros dos trens e verificar possíveis irregularidades nos ramais.



Ainda há outros 16 autos de infração flagrados nas estações que estão em análise e podem gerar novas multas para a concessionária. Nas redes sociais, o governador afirmou que não irá descansar "enquanto a SuperVia não oferecer um serviço digno à população fluminense".

Força-tarefa