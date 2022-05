Trem da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/05/2022 16:02

Rio - Quatro ramais de trens da SuperVia passarão, neste fim de semana, por manutenção. No sábado, as linhas férreas dos ramais de Japeri, Belford Roxo e Saracuruna passarão por manutenção durante o período de operação. Já no domingo, os ramais de Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Saracuruna também precisarão passar por manutenção.

No primeiro dia, no ramal Japeri, será realizada a manutenção na via férrea e na rede aérea entre as estações Mesquita e Anchieta. Das 9h às 18h, a SuperVia irá fazer um trabalho de conservação na via e na rede área entre as estações Mercadão de Madureira e Pavuna/São João de Meriti. No ramal Saracuruna, das 9h às 20h, será realizada manutenção na via férrea e na rede aérea entre as estações Gramacho e Parada de Lucas.

Já no segundo dia, entre 7h às 7h50, haverá limpeza da via férrea entre as estações Deodoro e Olímpica de Engenho de Dentro. Nesse período, trens com destino à Central do Brasil não farão parada nas estações Oswaldo Cruz e Piedade.

Em seguida, entre 10h e às 11h, haverá limpeza da via férrea entre as estações Méier e Olímpica de Engenho de Dentro. Trens com destino à Central do Brasil não vão parar nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo. As estações Mangueira/Jamelão e Olímpica de Engenho de Dentro também vão passar por manutenção entre às 10h e às 19h.

No ramal Japeri, no domingo, haverá manutenção na rede aérea entre as estações Japeri e Queimados entre às 10h e às 19h. Durante todo o domingo, a SuperVia fará a manutenção da via férrea e da rede aérea no trecho Gramacho – Saracuruna. Neste dia, a circulação de trens acontecerá apenas entre as estações Central e Gramacho.