Ação distribuiu folhetos informativos sobre os principais cuidados no trânsito - Divulgação/Detran

Ação distribuiu folhetos informativos sobre os principais cuidados no trânsitoDivulgação/Detran

Publicado 13/05/2022 16:12

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ) realizou, nesta sexta-feira (13), uma ação em celebração ao Maio Amarelo, mês de conscientização pela paz no trânsito. Agentes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito abordaram pedestres e motoristas que passavam pela Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.



Na manhã de hoje, a iniciativa contou também com a atuação de equipe do Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito (Navi), que distribuiu folhetos informativos sobre os principais cuidados no trânsito. Uma faixa com os dizeres ‘Juntos salvamos vidas!’, tema da campanha deste ano, foi aberta pelos agentes no sinal em frente ao edifício-sede do departamento.



Durante todo o mês, o Detran vai continuar com diversas ações educativas, em todo o estado do Rio, com o objetivo de alcançar e conscientizar a população, tornando o trânsito mais seguro para pedestres e motoristas.